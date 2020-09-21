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21 сентября 06:57
автор: Виктор Шарафудинов

«Вулверхэмптон» предлагает «Барселоне» 33 миллиона евро за трансфер Семеду

Португалец играет за каталонский клуб с 2017 года.

Телерадиокомпания BBC сообщает, что «Вулверхэмптон» ведет переговоры с «Барселоной» о переходе 26-летнего правого защитника сборной Португалии Нелсона Семеду.

Клуб АПЛ предлагает каталонцам 30 миллионов фунтов (т.е. около 33 миллионов евро). В составе «волков» Семеду должен заменить ирландца Мэтта Доэрти, который в конце августа перешел в «Тоттенхэм» за 16,8 млн евро.

«Барселона» приобрела португальского защитника у «Бенфики» летом 2017 года за 35,7 млн евро. За три года Семеду сыграл за сине-гранатовых 124 матча, забив два мяча и сделав 11 результативных передач.

источник: BBC
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