Зинедин Зидан: Во втором тайме «Реал» играл медленно и не создавал опасных моментов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру Королевского клуба в стартовом для себя матче в новом сезоне испанской примеры. Вечером 20 сентября мадридцы сыграли в гостях вничью 0:0 с «Реалом Сосьедадом».

«Мы потеряли два очка, поскольку мы всегда стремимся добиться победы, – цитирует пресс-конференцию Зидана Marca. – В целом мы провели хорошую игру, и не допустили ни одной ошибки в обороне, позволив сопернику нанести лишь один в створ ворот.

В первой половине матча мы создавали голевые матчи, но, к сожалению, во втором тайме нам этого не удавалось. До перерыва мы доминировали, но затем играли слишком медленно. Впрочем, нужно сохранять спокойствие. Необходимо подумать над тем, как улучшить игру в атаке».

Ранее матч первого тура «Реал» – «Хетафе» был перенесен на неопределенный срок. Следующий матч команда Зидана проведет 26 сентября в гостях у севильского «Бетиса».