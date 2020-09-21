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21 сентября 07:17
автор: Виктор Шарафудинов

Зинедин Зидан: Во втором тайме «Реал» играл медленно и не создавал опасных моментов

Чемпион Испании начал сезон с нулевой ничьей в гостях у «Реала Сосьедада».

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру Королевского клуба в стартовом для себя матче в новом сезоне испанской примеры. Вечером 20 сентября мадридцы сыграли в гостях вничью 0:0 с «Реалом Сосьедадом».

«Мы потеряли два очка, поскольку мы всегда стремимся добиться победы, – цитирует пресс-конференцию Зидана Marca. – В целом мы провели хорошую игру, и не допустили ни одной ошибки в обороне, позволив сопернику нанести лишь один в створ ворот.

В первой половине матча мы создавали голевые матчи, но, к сожалению, во втором тайме нам этого не удавалось. До перерыва мы доминировали, но затем играли слишком медленно. Впрочем, нужно сохранять спокойствие. Необходимо подумать над тем, как улучшить игру в атаке».

Ранее матч первого тура «Реал» – «Хетафе» был перенесен на неопределенный срок. Следующий матч команда Зидана проведет 26 сентября в гостях у севильского «Бетиса».

источник: Marca
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