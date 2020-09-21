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21 сентября 07:29
автор: Виктор Шарафудинов

Павел Погребняк: Если бы VAR не было, я бы гол Дзюбы засчитал, но с VAR это, конечно, офсайд

Забитый мяч «Зенита» в выездном матче против «Урала» вызвал массу споров.

Бывший нападающий «Зенита» и «Урала» Павел Погребняк прокомментировал игру своих бывших клубов в матче восьмого тура чемпионата России. В субботу 19 сентября игра в Санкт-Петербурге завершилась вничью 1:1.

«Урал» был хорош, заряжен, – цитирует Погребняка «Петербургский дневник». – До игры интуитивно предполагал, что «Урал» возьмет очки. Так и произошло. Ничейный матч.

Если бы петербуржцы забили второй гол, когда один на один выходил Мостовой, все могло сложиться иначе. Но Мостовой свой момент не реализовал, я до последнего верил в «Урал» и оказался прав. Что понравилось в игре хозяев? Команда боролась, выигрывала единоборства, отлично поработал Бикфалви, использовал свой шанс Панюков. Хороший матч в исполнении «Урала». Заслужили одно очко.

«Зенит» провел не самый свой лучший матч. Почему? В Екатеринбурге всем непросто. Повторюсь, «Урал» наиграл как минимум на ничью, плюс на кураже после гола Панюкова создал еще несколько моментов – вспомните подачу на Кулакова. Футбол непредсказуем, «Урал» мог победить, но в целом результат закономерен.

Было ли положение «вне игры», когда забивал Дзюба? По-моему, это офсайд. VAR – отдельная тема, не знаю, чем они руководствуются. Судя по всему, видеоарбитры ориентировались по линии ног. Скажу так: если бы VAR не было, я бы этот гол засчитал, но с VAR это, конечно, офсайд».

источник: «Петербургский дневник»
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Павел Погребняк: Если бы VAR не было, я бы гол Дзюбы засчитал, но с VAR это, конечно, офсайд
Забитый мяч «Зенита» в выездном матче против «Урала» вызвал массу споров.
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