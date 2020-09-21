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21 сентября 07:58
автор: Виктор Шарафудинов

Андреа Пирло: Я не хочу копировать в «Ювентусе» чужие идеи

Туринский клуб в первом официальном матче под руководством нового тренера разгромил «Сампдорию».

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу «Старой синьоры» в домашнем матче первого тура чемпионата Италии против «Сампдории» (3:0).

«Важно вести диалог с футболистами, – отметил Пирло в интервью Sky Sport Italia. – Важно знать, что игроки думают, и чего они хотят.

Был хороший первый тайм, жаль, что мы не забили больше одного гола. Сил к концу матча стало меньше, но мы оставались начеку и контролировали все ситуации, включая контратаки «Сампдории».

Потребуется время, чтобы отладить разные варианты игры, собрать все вместе. Я не хочу просто копировать и использовать чьи-то идеи, у меня есть свои собственные. Я хочу взять что-то от команд, которые меня вдохновили.

У нас не было много времени, поскольку подготовку к сезону началась поздно, а потом игроки уехали в сборные. У нас был только один товарищеский матч, но это был хороший дебют, и мы продолжим работать».

41-летний Пирло начал тренерскую карьеру в нынешнем году. 30 июля он был назначен в молодежную команду «Ювентуса», но уже десять дней спустя стал главным тренером туринского клуба после увольнения Маурицио Сарри.

источник: Sky Sport Italia
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