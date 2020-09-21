ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 сентября 08:16
автор: Виктор Шарафудинов

Хосеп Гвардиола: Я хочу продолжать работать в «Манчестер Сити»

Испанский тренер возглавляет «горожан» с 2016 года.

Накануне первого матча «Манчестер Сити» в сезоне-2020/21 главный тренер команды Хосеп Гвардиола высказался по поводу своего будущего.

«Я хочу продолжать работать в «Манчестер Сити», мне здесь очень хорошо, но чтобы остаться, я должен это заслужить, – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News. – За последние годы клуб достиг очень высокого уровня, и для того, чтобы продолжить работать в команде, я должен поддерживать его на этом уровне. Клуб никогда не сомневался во мне и никогда не оказывал на меня давления. Мне позволяли выполнять свою работу».

За четыре года в «Манчестер Сити» Гвардиола дважды выиграл с «горожанами» чемпионат АПЛ, завоевал Кубок Англии в 2019 годы, а также трижды привел команду к победе в Кубке лиги.

Сегодня команда Гвардиолы проведет первый матч в сезоне-2020/21. Матч второго тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити» начнется в 22:15 по московскому времени.

источник:
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
TikTok подал в суд на администрацию президента ТрампаApple откроет первый интернет-магазин в Индии на следующей неделеРасписание футбольного уик-энда. На что обратить внимание в 8-м туре РПЛТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Вратарь «Вильярреала» Асенхо сломал нос защитнику своей команды Альбиолю
Инцидент произошел в субботнем матче против «Эйбара».
21.09.2020 08:36
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Девушка, взорвавшая сеть. Кто она для Юрия Палыча?
В инстаграме Юрия Семина обнаружилась опубликованной девушка с едва прикрытой грудью, небольшим количеством одежды и адреском.
Хосеп Гвардиола: Я хочу продолжать работать в «Манчестер Сити»
Испанский тренер возглавляет «горожан» с 2016 года.
21.09.2020 08:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Андреа Пирло: Я не хочу копировать в «Ювентусе» чужие идеи
Туринский клуб в первом официальном матче под руководством нового тренера разгромил «Сампдорию».
21.09.2020 07:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Лионель Месси попрощался с Артуро Видалем: Я всегда считал тебя феноменом (фото)
Чилийский полузащитник переходит из «Барселоны» в «Интер».
21.09.2020 07:44
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Павел Погребняк: Если бы VAR не было, я бы гол Дзюбы засчитал, но с VAR это, конечно, офсайд
Забитый мяч «Зенита» в выездном матче против «Урала» вызвал массу споров.
21.09.2020 07:29
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Зинедин Зидан: Во втором тайме «Реал» играл медленно и не создавал опасных моментов
Чемпион Испании начал сезон с нулевой ничьей в гостях у «Реала Сосьедада».
21.09.2020 07:17
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Вулверхэмптон» предлагает «Барселоне» 33 миллиона евро за трансфер Семеду
Португалец играет за каталонский клуб с 2017 года.
21.09.2020 06:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дженнаро Гаттузо: Мне было бы жаль потерять Кулибали, но «Наполи» нужно что-то делать с цифрами
Сенегальский защитник может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
21.09.2020 06:48
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Александр Бубнов: В какой-то степени «Спартаку» повезло в матче с «Рубином»
Красно-белые обыграли команду Леонида Слуцкого в Казани.
21.09.2020 06:36
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ПАОК собирается купить у «Барселоны» защитника Ваге накануне матча с «Краснодаром»
Во второй части минувшего сезона сенегалец выступал на правах аренды за «Ниццу».
21.09.2020 06:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика