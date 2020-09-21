Вратарь «Вильярреала» Асенхо сломал нос защитнику своей команды Альбиолю

AS сообщает, что защитнику «Вильярреала» Раулю Альбиолю диагностировали перелом носа.

В субботу 19 сентября команда Унаи Эмери принимала «Эйбар» в рамках второго тура чемпионата Испании (2:1), и в концовке матча Альбиоль столкнулся с вратарем собственной команды Серхио Асенхо. После удара голкипера защитнику пришлось на 78-й минуте уступить место на поле Суфьяну Шакла.

35-летнему футболисту операция на понадобится, но он может пропустить выездной матч против «Барселоны». Игра третьего тура чемпионата Испании состоится на «Камп Ноу» 27 сентября.

«Вильярреал» в двух стартовых матчах набрал четыре очка.