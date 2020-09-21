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21 сентября 11:49
автор: Виктор Шарафудинов

Гунько объявил об уходе из «Химок»

Тренер проработал в подмосковном клубе семь недель.

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько в инстаграме сообщил о том, что покидает команду.

«Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал, – написал Гунько. – После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними».

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Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними.#рпл#химки#гунько#приключение

Публикация от Дмитрий Гунько (@dmgunko)

Бывший главный тренер академии «Спартака» Гунько заключил контракт с подмосковным клубом 1 августа после ухода Сергея Юрана.

В восьми турах «Химки» не одержали ни одной победы, набрав три очка и занимают предпоследнее 15-е место. 18 сентября команда на выезде проиграла «Краснодару» со счетом 2:7.

источник: Instagram
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