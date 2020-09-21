Бубнов сделал прогноз на матч «Динамо» - «Ахмат»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на заключительный матч восьмого тура РПЛ «Динамо» - «Ахмат».

«Столичному клубу необходимо реабилитироваться за поражение в Тбилиси. Тем более в случае очередной неудачи могут последовать и оргвыводы. «Динамо» лучше играет дома, чем на выезде, поэтому «Ахмат» останется без очков. Прогноз: 1:0», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, динамовцы занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Ахмат» - 10-й (10).

В прошлом сезоне матч в Москве между сегодняшними соперниками завершился вничью 1:1. В Грозном сильнее оказались бело-голубые 3:2.

Матч «Динамо» - «Ахмат» пройдет 21 сентября на стадионе «Динамо». Начало - в 19:00 по московскому времени.