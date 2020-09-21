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21 сентября 12:26
автор: Виктор Шарафудинов

Фламарион: Решение о переходе в «Ротор» принял за пару часов. В России сильный чемпионат

Волгоградский клуб арендовал 24-летнего бразильского нападающего у батумского «Динамо».

Новичок «Ротора» Жовиньо Фламарион рассказал об обстоятельствах перехода в команду РПЛ.

«Около месяца назад спортивный директор «Динамо Батуми» сообщил, что «Ротор» интересуется мной, – рассказал Фламарион в интервью для пресс-службы волгоградского клуба. – В тот момент я был с головой погружен в дела клуба. Мы готовились к квалификации Лиги Европы. Спортивный директор сказал, что трансфер в «Ротор» станет хорошим продолжением моей карьеры. При этом, до тех пор, пока сделка официально не состоится, он попросил меня сосредоточиться на игре за «Динамо Батуми». Я так и сделал, однако уже ждал объявления о переходе в новую команду.

Я принял решение буквально за пару часов. В России сильный чемпионат, я объяснил это родителям. Мы обсудили продолжение моей карьеры и быстро сошлись на том, что нужно соглашаться на предложение «Ротора».

Долго ждал оформления визы. Знаете, из-за COVID-19 в футболе, да и не только в футболе, в целом в повседневной жизни все стало намного сложнее. Так вот, я ждал, когда подготовят все документы, необходимые для переезда. У моей семьи, кстати, тоже проблема с оформлением визы, поэтому они присоединятся ко мне, как только ситуация с коронавирусом немного успокоится».

Фламарион выступал за «Динамо» из Батуми с февраля 2017 года. В грузинский клуб бразилец перешел из черногорского «Ловчена». Всего в 60 матчах в составе «Динамо» нападающий забил 21 гол и сделал пять результативных передач.

источник: ФК «Ротор»
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