Терюшков сообщил, когда будет назначен новый главный тренер «Химок»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что уже в понедельник, 21 сентября, станет известно имя нового главного тренера «Химок».

«В тренерском штабе остается Игорь Ющенко. Тренер, который работал при Юране и Талалаеве. Сегодня, в 14:00 мск, будем принимать решение о наставнике команды. Думаю, сегодня будет объявлено имя нового главного тренера, тянуть с этим не будем», - цитирует Министра ТАСС.

Напомним, ранее сегодня бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько объявил, что покидает свой пост.

В восьми турах подмосковный клуб не одержали ни одной победы и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, с тремя очками. 18 сентября команда на выезде проиграла «Краснодару» со счетом 2:7.