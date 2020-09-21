«Динамо» примет «Ахмат» в заключительном матче восьмого тура РПЛ

«Динамо» на своем поле сыграет с «Ахматом» в заключительном матче восьмого тура чемпионата России.

Бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Ахмат» - 10-й (10).

Обе команды подходят к матчу не в лучшем настроении. В седьмом туре грозненцы на своем поле уступили «Сочи» 0:1, а «Динамо», также дома и тоже 0:1 - «Рубину». Более того, 17 сентября москвичи потерпели поражение от тбилисского «Локомотива» в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы (1:2) и завершили свое выступление в еврокубках.

В личных встречах небольшое преимущество на стороне «Динамо», одержавшего девять побед, при девяти поражениях и семи ничейных результатах.

В прошлом сезоне матч в Москве между сегодняшними соперниками завершился вничью 1:1. В Грозном сильнее оказались бело-голубые 3:2.