Гунько удалил пост об увольнении из «Химок»

Дмитрий Гунько удалил из своего инстаграма пост, в котором сообщал об уходе с должности главного тренера «Химок».

«Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал, – написал Гунько. – После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними», - было написано в сообщении, которое в настоящий момент удалено.

В восьми турах подмосковный клуб не одержали ни одной победы и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с тремя очками. 18 сентября команда на выезде проиграла «Краснодару» со счетом 2:7.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что имя нового главного тренера «Химок» будет объявлено уже сегодня, 21 сентября.