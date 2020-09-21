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21 сентября 13:14
автор: Юрий Нечаев

Гунько удалил пост об увольнении из «Химок»

Подмосковный клуб по-прежнему не одержал ни одной победы в новом сезоне.

Дмитрий Гунько удалил из своего инстаграма пост, в котором сообщал об уходе с должности главного тренера «Химок».

«Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал, – написал Гунько. – После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними», - было написано в сообщении, которое в настоящий момент удалено.

В восьми турах подмосковный клуб не одержали ни одной победы и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с тремя очками. 18 сентября команда на выезде проиграла «Краснодару» со счетом 2:7.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что имя нового главного тренера «Химок» будет объявлено уже сегодня, 21 сентября.

источник: «Советский спорт»
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