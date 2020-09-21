Гаджиев – об уходе Гунько: Если клуб плохо организован, то и кадры подбираются неквалифицированные

Известный футбольный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал уход Дмитрия Гунько с поста главного тренера «Химок».

«Многое зависит от отношений с игроками и руководством региона. Видимо, не удалось найти взаимопонимания. Сейчас будет непросто любому наставнику, команда находится не в очень хорошем состоянии, есть внутренние противоречия. Если клуб плохо организован, то все время возникают рамки, мешающие развитию, и средства расходуются не эффективно, кадры подбираются неквалифицированные.

Реалии таковы, что сейчас нужен тренер высокой квалификации, авторитет которого был бы и для руководства, и для футболистов однозначен. Если же этого не будет, то продолжатся кризис и неудачи», — сказал Гаджиев News.ru.

Напомним, ранее сегодня Гунько на своей странице в инстаграм сообщил, что уходит с должности главного тренера «Химок». Позднее специалист удалил этот пост.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что имя нового главного тренера команды будет объявлено уже сегодня, 21 сентября.