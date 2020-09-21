По два игрока «Нижнего Новгорода», «Спартака-2» и «Факела» вошли в символическую сборную тура ФНЛ

ФНЛ опубликовала символическую сборную по итогам 10-го тура.

В число лучших вошли представители восьми клубов, а »Нижний Новгород», «Спартак-2» и «Факел» делегировали в команду по два футболиста.

В символическую сборную 11-го тура Олимп-ФНЛ мы включили представителей восьми команд лиги. По два футболиста представили «Нижний Новгород», «Спартак-2» и «Факел».



У нижегородцев выделим, в первую очередь, защитника Кирилла Гоцука. Для него это уже… https://t.co/8I6VdDHowK pic.twitter.com/FgJa2Sl84J — ФНЛ (@FNLeague) September 21, 2020

Напомним, после 10 туров лидерство в турнирной таблице ФНЛ захватил «Оренбург» с 26 очками. Следом расположились «Спартак-2» (22), «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» (по 19).