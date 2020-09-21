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21 сентября 14:19
автор: Юрий Нечаев

По два игрока «Нижнего Новгорода», «Спартака-2» и «Факела» вошли в символическую сборную тура ФНЛ

Следующий тур стартует 23 сентября.

ФНЛ опубликовала символическую сборную по итогам 10-го тура.

В число лучших вошли представители восьми клубов, а »Нижний Новгород», «Спартак-2» и «Факел» делегировали в команду по два футболиста.

Напомним, после 10 туров лидерство в турнирной таблице ФНЛ захватил «Оренбург» с 26 очками. Следом расположились «Спартак-2» (22), «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» (по 19).

Матчи 11-го тура запланированы на 23 сентября.

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