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21 сентября 14:40
автор: Юрий Нечаев

Генеральный директор «Ротора»: С высокой долей вероятности, матч с «Рубином» состоится

Встреча запланирована на 27 сентября.

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал ситуацию с отменой матчей из-за коронавируса в волгоградском клубе.

«Матч в Кубке России отменен, потому что команда находится на самоизоляции две недели. У нас уже есть группа выздоровевших игроков.

Если все будет продолжаться в таком же ключе, то матч с «Рубином» состоится с высокой долей вероятности», - цитирует Рекечинского Sport24.ru.

Напомним, из-за вспышки коронавируса были отменены матчи волгоградцев в чемпионате России против «Краснодара» и «Ростова», а также в Кубке страны против ставропольского «Динамо».

«Ротор» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав лишь два очка.

источник: Sport24.ru
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