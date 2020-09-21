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21 сентября 14:52
автор: Юрий Нечаев

«Ты сошел с ума?» Клопп осудил сотрудника «Ливерпуля», аплодировавшего удалению защитника «Челси»

«Мерсисайдцы» одержали вторую победу в чемпионате подряд.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп осудил сотрудника клуба, аплодировавшего удалению защитника «Челси» Андреаса Кристенсена в матче второго тура АПЛ.

Датчанин получил прямую красную карточку в конце первого тайме. Один из сотрудников «красных» аплодисментами встретил данное решение арбитра, за что удостоился резкой реакции Клоппа: «Ты с ума сошел? Мы так себя не ведем».

«Это был один из сотрудников клуба. В такой момент это не то, что я хочу видеть», — сказал тренер после матча. Слова Клоппа приводит Goal.

Напомним, «Ливерпуль» обыграл «Челси» со счетом 2:0.

источник: Goal.com
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