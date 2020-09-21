«Атлетико» договорился с Суаресом, но сначала должен продать Косту

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес договорился об условиях личного контракта с мадридским «Атлетико».

El Mundo Deportivo сообщает, что для осуществления трансфера необходимо решить ряд условий.

В частности, прежде, чем подписать Суареса, мадридцы надеются продать Диего Косту.

Уругвайский нападающий, в свою очередь, не может договориться с «Барселоной» о расторжении контракта, рассчитанного до июня 2021 года. По информации источника, каталонцы согласны выплатить Суаресу семь миллионов евро, тогда как футболист рассчитывает получить всю сумму, причитающуюся по соглашению (около 14 миллионов).

Напомним, уругвайский форвард перешел в «Барсу» из «Ливерпуля» в 2014 году. В прошлом сезоне он провел за испанский клуб 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.