Мусаев - перед матчем с ПАОК: Это будет важный день в истории «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК.

«Остался один шаг до группового этапа, будет большой матч. Только в играх с такими соперниками можно прогрессировать, видеть свой уровень. Предстоит интересная упорная борьба на каждом метре поля. Завтра будет важный день в истории «Краснодара»», - цитирует специалиста Sports.ru.

Напомним, «Краснодар» ранее никогда в своей истории не играл на групповом этапе Лиги чемпионов. Первый матч против ПАОК состоится, завтра, 22 сентября, в Краснодаре. Начало - в 22:00 мск.

Ответная встреча запланирована на 30 сентября.