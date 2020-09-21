Мурад Мусаев: Против ПАОК важно играть быстро

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о греческим клубе ПАОК, с которым «быки» сыграют в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Против ПАОК важно играть быстро, ключевой момент – переходные фазы. Простой контроль мяча не даст преимущества, так как они хорошо перекрывают свободные зоны, обороняясь по 5-4-1. Только убыстрение игры в каждой фазе может принести преимущество на определенном участке поля», - цитирует специалиста Sports.ru.

Напомним, «Краснодар» ранее никогда в своей истории не играл на групповом этапе Лиги чемпионов. Первый матч против ПАОК состоится, завтра, 22 сентября, в Краснодаре. Начало - в 22:00 мск.

Ответная встреча запланирована на 30 сентября.