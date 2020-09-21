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21 сентября 16:08
автор: Юрий Нечаев

Крис Саттон: Кепа - самый большой провал Челси... После меня

Испанец является самым дорогим вратарем мира.

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон прокомментировал игру испанского вратаря команды Кепы Аррисабалаги.

«Лэмпард может тратить огромные деньги на атаку, но если вратарь не выручает, какой в этом смысл? Возможно, это наибольший провал «Челси» с тех пор, как они потратили на меня 10 миллионов», - цитирует англичанина Daily Mail.

Напомним, Саттон перешел в «Челси» из «Блэкберна» в 1999 году за огромные, по тем временам, 10 миллионов фунтов. Забив за сезон в лондонском клубе всего два гола, нападающий был продан в «Селтик».

За Кепу «Челси» заплатил «Атлетику» 80 миллионов евро. Испанец является самым дорогим вратарем мира. В 97 матчах за лондонский клуб он пропустил 112 мячей и 33 раза сыграл «на ноль».

источник: The Daily Mail
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