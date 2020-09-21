Агент Кутепова: Илья любит «Спартак» и хочет побеждать с этим клубом

Футбольный агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Кутепова, прокомментировал будущее игрока в московском клубе.

«Трансферное окно закроется 17 октября, поэтому торопиться не стоит. Мы посмотрим, что будет происходить и примем наилучшее решение. Илья любит «Спартак» и хочет побеждать с этим клубом. Он хочет играть, как любой профессиональный футболист, поэтому если он будет играть, как в последних матчах, я не вижу причин уходить», - цитирует агента Евро-футбол.ru.

Напомним, Кутепов находится в системе «Спартака» с 2012 года. В этом сезоне 27-летний защитник провел за клуб всего два матча.