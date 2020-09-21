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21 сентября 16:41
автор: Юрий Нечаев

Агент Кутепова: Илья любит «Спартак» и хочет побеждать с этим клубом

Контракт игрока рассчитан до июня 2022 года.

Футбольный агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Кутепова, прокомментировал будущее игрока в московском клубе.

«Трансферное окно закроется 17 октября, поэтому торопиться не стоит. Мы посмотрим, что будет происходить и примем наилучшее решение. Илья любит «Спартак» и хочет побеждать с этим клубом. Он хочет играть, как любой профессиональный футболист, поэтому если он будет играть, как в последних матчах, я не вижу причин уходить», - цитирует агента Евро-футбол.ru.

Напомним, Кутепов находится в системе «Спартака» с 2012 года. В этом сезоне 27-летний защитник провел за клуб всего два матча.

источник: «Евро-футбол.ру»
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