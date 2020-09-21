Новым главным тренером «Химок» станет Черевченко

Руководство подмосковных «Химок» определилось с новым главным тренером команды.

По информации Metaratings.ru, им станет Игорь Черевченко. Источник сообщает, что наставник будет представлен команде 22 сентября.

Напомним, ранее сегодня Дмитрий Гунько на своей странице в инстаграм сообщил, что уходит с должности главного тренера «Химок». Позднее специалист удалил этот пост.

В восьми турах подмосковный клуб не одержали ни одной победы и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с тремя очками. 18 сентября команда на выезде проиграла «Краснодару» со счетом 2:7.

Последним местом работы Черевченко был тульский «Арсенал», который он возглавлял с 2018 по 2020 год. В качестве главного тренера он также работал в «Локомотиве» и «Балтике».