Газизов – о продлении контракта с Рассказовым: Думаю, все будет нормально

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с контрактом защитника Николая Рассказова.

«Мы всегда предлагали Рассказову контракт. Думаю, все будет нормально. Не совпадают условия клуба и агентов? Это внутренняя кухня, я не буду это комментировать», – цитирует Газизова Sport24.ru.

Напомним, Рассказов является воспитанником «Спартака». За основную команду он провел 50 матчей, забил два гола и дважды ассистировал партнерам. Контракт футболиста рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне Рассказов ни разу не появлялся на поле.