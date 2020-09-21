Кержаков станет главным тренером «Томи» на этой неделе

– Кержаков прилетит в Томск 24 сентября, тогда и будет подписан контракт. С ним приедут еще два тренера, подпишем с ними соглашения и презентуем весь штаб, – цитирует Смирнову «РИА Новости».

Отметим, что с марта 2018 года 37-летний Кержаков является старшим тренером юношеской сборной России до 17 лет.

7 сентября «Томь» объявила об уходе из команды главного тренера Василия Баскакова, проработавшем в клубе 16 лет. На данный момент, томичи занимают предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав два очка.