Бистрович - о матче с «Уфой»: ЦСКА провел хорошую игру, но мог забить больше голов

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал победу над «Уфой» в гостевом матче восьмого тура чемпионата России.

«Матч с «Уфой» получился сложным. Тяжело играть на синтетическом поле. Погода была плохой, все время лил дождь, дул сильный ветер, игроки даже немного замерзли. Но все равно мы провели хорошую встречу, создали много моментов, неплохо отработали в обороне. Единственное — могли бы забить больше мячей», - цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Напомним, гол Бистровича принес ЦСКА победу над «Уфой» со счетом 1:0. Благодаря этому результату красно-синие набрали 16 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. Отставание «армейцев» от лидирующих «Спартака» и «Зенита» составляет всего одно очко.

27 сентября ЦСКА на своем поле примет «Локомотив».