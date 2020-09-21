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21 сентября 17:42
автор: Владислав Корегин

Официально: Гунько покинул пост главного тренера «Химок»

Официальный сайт «Химок» объявил об уходе из клуба главного тренера Дмитрия Гунько.

Помимо 44-летнего специалиста, команду покидает спортивный директор Сергей Егоров, с которым команда расторгла трудовой договор по соглашению сторон.

Также отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера назначен 51-летний Игорь Ющенко – именно он будет готовить подмосковную команду к домашнему матчу девятого тура РПЛ с «Динамо».

Напомним, Гунько заключил контракт с «Химками» 1 августа после ухода Сергея Юрана. В восьми турах клуб не одержал ни одной победы, набрав три очка и занимают предпоследнее 15-е место.

источник: ФК «Химки»
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