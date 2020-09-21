Карасев назначен на матч Лиги Европы «Янг Бойз» - «Тирана»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым получила назначение на матч раунда плей-офф Лиги Европы.

Пресс-служба РФС сообщает, что российские судьи будут работать на игре между швейцарским «Янг Бойз» и албанской «Тираной».

Сергей Карасев будет судить встречу плей-офф Лиги Европы между «Янг Бойз» и «Тираной». Вместе с Карасевым матч отработают лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также резервный арбитр Михаил Вилков. — РФС (@rfsruofficial) September 21, 2020

Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр - Михаил Вилков.