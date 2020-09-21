«Я сделал меньше, чем хотел». Гунько попрощался с «Химками»

Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько попрощался с командой.

«Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде, оказалось слишком сложно.

Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними», - написал специалист в инстаграм.

Напомним, сегодня «Химки» официально объявили об уходе Гунько с должности главного тренера.

Специалист возглавил команду перед началом текущего сезона после скандального увольнения Сергея Юрана. Под руководством Гунько «Химки» провели девять матчей, в которых одержали одну победу, трижды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с тремя очками. 18 сентября »Химки» на выезде проиграли «Краснодару» со счетом 2:7.

По информации ряда СМИ, новым главным тренером подмосковного клуба станет Игорь Черевченко.