«Спасибо за евросезон!» Фанаты «Динамо» поблагодарили команду за участие в еврокубках (фото)

Болельщики московского «Динамо» поблагодарили команду за участие в еврокубках в нынешнем сезоне.

«Спасибо за евросезон!» - написали фанаты на баннере.

🖼 Баннер болельщиков «Динамо» 🔵⚪️



Настроение им поднимет только победа над «Ахматом».



Смотрим, получится ли: https://t.co/1pS1EcJeZw pic.twitter.com/484men6lZv — Матч ТВ (@MatchTV) September 21, 2020

Напомним, 17 сентября москвичи потерпели поражение от тбилисского «Локомотива» в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы (1:2) и завершили свое выступление в еврокубках.