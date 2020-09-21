ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 сентября 19:41
автор: Юрий Нечаев

Юран - о возвращении в «Химки»: Все возможно

Специалист уверен, что может спасти команду.

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что может вернуться в подмосковный клуб.

Сегодня пост главного тренера команды покинул Дмитрий Гунько.

«Возвращение в «Химки»? Все возможно. Ради команды и ради престижа области реально решить задачи, которые были поставлены. Время для этого есть», — цитирует специалиста Sport24.ru.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Юрана «Химки» добились права выступать в РПЛ и дошли до финала Кубка России, после чего тренер был отправлен в отставку.

В восьми турах сезона-2020/21 подмосковный клуб не одержали ни одной победы и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с тремя очками. 18 сентября команда на выезде проиграла «Краснодару» со счетом 2:7.

источник: Sport24.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тарасова о прокате Щербаковой: «На связь музыки и композиции в ее программе я должна еще раз-два посмотреть»Антирейтинг моторов автомобилей: самые хрупкие силовые агрегаторыНа президентских выборах в США разрешат голосовать через Snapchat"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Вратарь «Дижона» Рунарссон перешел в «Арсенал»
Игрок провел пять матчей за сборную Исландии.
21.09.2020 19:51
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Девушка, взорвавшая сеть. Кто она для Юрия Палыча?
В инстаграме Юрия Семина обнаружилась опубликованной девушка с едва прикрытой грудью, небольшим количеством одежды и адреском.
Юран - о возвращении в «Химки»: Все возможно
Специалист уверен, что может спасти команду.
21.09.2020 19:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Спасибо за евросезон!» Фанаты «Динамо» поблагодарили команду за участие в еврокубках (фото)
Сегодня матчем бело-голубых против «Ахмата» завершается восьмой тур чемпионата России.
21.09.2020 19:28
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Бистрович и Моро вошли в заявку молодежной сборной Хорватии на отборочные матчи к Евро-2021
Молодежная сборная Хорватии объявила заявку команды на очередные матчи квалификации к чемпионату Европы-2021.
21.09.2020 19:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
Экс-защитник «Ротора» Пискунов перешел в «Чайку»
«Чайка» подписала контракт с правым защитником Антоном Пискуновым, сообщает официальный сайт клуба.
21.09.2020 19:13
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ювентус» заплатит 55 млн евро за Морату
Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в Италию.
21.09.2020 18:57
Футбол
автор: Владислав Корегин
Видаль попрощался с «Барселоной»
Чилиец оказался не нужен новому главному тренеру команды Рональду Куману.
21.09.2020 18:48
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Экс-защитник сборной Испании Сан Хосе стал игроком «Бирмингема»
Центральный защитник Микель Сан Хосе, у которого этим летом истек контракт с «Атлетиком», на правах свободного агента перебрался в «Бирмингем», сообщает пресс-служба англичан.
21.09.2020 18:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
Рустем Сайманов: Не исключаю, что «Рубин» могут пополнить новые игроки
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил о том, будет ли его клуб приобретать новых футболистов этой осенью.
21.09.2020 18:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Я сделал меньше, чем хотел». Гунько попрощался с «Химками»
Команда провела под руководством специалиста девять матчей.
21.09.2020 18:24
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика