Юран - о возвращении в «Химки»: Все возможно

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что может вернуться в подмосковный клуб.

Сегодня пост главного тренера команды покинул Дмитрий Гунько.

«Возвращение в «Химки»? Все возможно. Ради команды и ради престижа области реально решить задачи, которые были поставлены. Время для этого есть», — цитирует специалиста Sport24.ru.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Юрана «Химки» добились права выступать в РПЛ и дошли до финала Кубка России, после чего тренер был отправлен в отставку.

В восьми турах сезона-2020/21 подмосковный клуб не одержали ни одной победы и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с тремя очками. 18 сентября команда на выезде проиграла «Краснодару» со счетом 2:7.