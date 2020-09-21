Кержаков подтвердил, что в ближайшее время возглавит «Томь»

Бывший нападающий сборной России, «Зенита» и «Севильи» Александр Кержаков подтвердил, что в ближайшее время станет главным тренером «Томи».

«Мы уже практически договорились, остались формальности. Контракт будет подписан на этой неделе? Хотелось бы», - сказал Кержаков ТАСС.

Напомним, 7 сентября «Томь» объявила об уходе из команды главного тренера Василия Баскакова. После 10 туров томичи занимают предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав два очка.

С 2018 года Кержаков является старшим тренером юношеской сборной России до 17 лет.