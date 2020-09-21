«Астон Вилла» в большинстве сумела обыграть «Шеффилд»

Единственный гол забил защитник хозяев Эзри Конса на 63-й минуте. Отметим, что гости остались в меньшинстве уже на 12-й минуте встречи после удаления Джона Игана. На 34-й минуте хавбек клинков Джон Лундстрем не реализовал 11-метровый удар.

Таким образом, бирмингемский клуб победил в своем первом матча нового сезона АПЛ, а его сегодняшний соперник потерпел второе поражение кряду после неудачи с «Вулверхэмптоном» (0:2).

В следующем туре «Астон Вилла» сыграет в гостях с «Фулхэмом», а «Шеффилд» примет у себя «Лидс».

Чемпионат Англии

2-й тур

«Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0 (0:0)

Гол: Конса, 63.

Нереализованный пенальти: Лундстрем («Шеффилд Юнайтед»), 34.

Удаление: Иган («Шеффилд Юнайтед»), 12.