Андрей Талалаев: «Динамо» – великолепный клуб, играющий в еврокубках, удачи им

– До удаления была другая игра. Если бы не Шунин, матч бы закончился в первом тайме, у нас было три стопроцентных момента, мы их полностью переиграли. Мы будем работать над реализацией, чтобы наши игроки забивали голы.

Мы – маленькая командочка, которая не умеет терпеть и добиваться результата, а «Динамо» – великолепный клуб, играющий в еврокубках, удачи им, – сказал Талалаев во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что в сегодняшней игре победу москвичам принес точный удар защитника Ивана Ордеца после подачи углового на 91-й минуте.

На 80-й минуте защитник гостей Мирослав Богосавац был удален с поля за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав десять очков. В следующем туре грозненцы сыграют с «Уралом».