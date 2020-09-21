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21 сентября 22:29
автор: Владислав Корегин

Андрей Талалаев: «Динамо» – великолепный клуб, играющий в еврокубках, удачи им

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» (0:1).

– До удаления была другая игра. Если бы не Шунин, матч бы закончился в первом тайме, у нас было три стопроцентных момента, мы их полностью переиграли. Мы будем работать над реализацией, чтобы наши игроки забивали голы.

Мы – маленькая командочка, которая не умеет терпеть и добиваться результата, а «Динамо» – великолепный клуб, играющий в еврокубках, удачи им, – сказал Талалаев во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что в сегодняшней игре победу москвичам принес точный удар защитника Ивана Ордеца после подачи углового на 91-й минуте.

На 80-й минуте защитник гостей Мирослав Богосавац был удален с поля за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав десять очков. В следующем туре грозненцы сыграют с «Уралом».

источник: «Советский спорт»
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