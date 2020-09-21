ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 сентября 23:15
автор: Владислав Корегин

Рюдигер может покинуть «Челси»

Центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассматривает вариант с уходом из лондонской команды.

По информации Sky Sports, 27-летний немец рассчитывает попасть в итоговую заявку национальной сборной на чемпионат Европы 2021 года. В первых двух турах АПЛ он дважды остался в запасе, уступив место в основном составе Андреасу Кристенсену и Курту Зума.

В связи с тем игрок задумался о том, чтобы продолжить свою карьеру в другом клубе.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов расстаться со своим защитником – им активно интересуется «Ливерпуль».

Рюдигер перешел в лондонскую команду в июле 2017 года из «Ромы» за 35 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету 26 матчей, в которых он забил два гола. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2022-го.

источник: Sky Sports
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Павлюченкова начала турнир в Страсбурге с победыФНЛ. «Оренбург» не смог обыграть «Акрон», но продолжает лидироватьФигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка России в Сызрани (видео)Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин"Любовница" Харламова показала всем свои прелести
Евгений Бушманов: В матче с «Рубином» Кутепов показал, что является игроком хорошего уровня
Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином» (2:0) в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги.
22.09.2020 00:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Тебя посодють, а ты не воруй». За что Балахничеву дали три года?
Французский суд приговорил бывшего главу российской легкой атлетики к трем годам тюрьмы.
«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Вулверхэмптон», стартовав с победы в новом сезоне АПЛ
«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Вулверхэмптон», стартовав с победы в новом сезоне АПЛ
Матч второго тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити» завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 3:1.
22.09.2020 00:08
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Милан» дома уверенно обыграл «Болонью» благодаря дублю Ибрагимовича
«Милан» дома уверенно обыграл «Болонью» благодаря дублю Ибрагимовича
«Милан» одержал домашнюю победу над «Болоньей» (2:0) в матче первого тура чемпионата Италии.
21.09.2020 23:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
Полузащитник «Лидса» Клих: Мы позволили «Фулхэму» вернуться в игру, забив два гола
Центральный полузащитник «Лидса» Матеуш Клих прокомментировал первую победу команды в рамках чемпионата Англии сезона-2020/21 против «Фулхэма» (4:3).
21.09.2020 23:30
Футбол
автор: Владислав Корегин
Рюдигер может покинуть «Челси»
Центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассматривает вариант с уходом из лондонской команды.
21.09.2020 23:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дортмундская «Боруссия» продлит контракт с полузащитником Рейной
Атакующему полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джованни Рейне, вероятнее всего, будет предложен контракт на улучшенных условиях.
21.09.2020 23:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
Иван Ордец: Спасибо Шунину за то, что выручил нас
Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился эмоциями после победу над «Ахматом» (1:0) в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги.
21.09.2020 22:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика