Рюдигер может покинуть «Челси»

По информации Sky Sports, 27-летний немец рассчитывает попасть в итоговую заявку национальной сборной на чемпионат Европы 2021 года. В первых двух турах АПЛ он дважды остался в запасе, уступив место в основном составе Андреасу Кристенсену и Курту Зума.

В связи с тем игрок задумался о том, чтобы продолжить свою карьеру в другом клубе.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов расстаться со своим защитником – им активно интересуется «Ливерпуль».

Рюдигер перешел в лондонскую команду в июле 2017 года из «Ромы» за 35 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету 26 матчей, в которых он забил два гола. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2022-го.