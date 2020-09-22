«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Вулверхэмптон», стартовав с победы в новом сезоне АПЛ

Гости обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча еще в первой тайме – голами отличились Кевин Де Брюйне, реализовавший 11-метровый удар и Фил Фоден.

Во второй половине встречи «волки» выравняли игру и смогли сократить отставание в счету усилиями Рауля Хименеса, однако на большее хозяев не хватило – в концовке игры Габриэл Жезус упрочил лидерство своей команды.

Таким образом, «горожане» одержали свою первую победу в первом для себя матче в новом сезоне, «Вулверхэмптон» потерпел первое поражение при одной победе над «Шеффилдом» (2:0).

В следующем туре «Ман Сити» сыграет дома с «Лестером», а «Вулвз» отправятся в гости к «Вест Хэму». Обе встречи пройдут 27 сентября.

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2-й тур