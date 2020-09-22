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«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Вулверхэмптон», стартовав с победы в новом сезоне АПЛ
22 сентября 00:08
автор: Владислав Корегин
автор фото: Faisal HQ

«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Вулверхэмптон», стартовав с победы в новом сезоне АПЛ

Матч второго тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити» завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 3:1.

Гости обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча еще в первой тайме – голами отличились Кевин Де Брюйне, реализовавший 11-метровый удар и Фил Фоден.

Во второй половине встречи «волки» выравняли игру и смогли сократить отставание в счету усилиями Рауля Хименеса, однако на большее хозяев не хватило – в концовке игры Габриэл Жезус упрочил лидерство своей команды.

Таким образом, «горожане» одержали свою первую победу в первом для себя матче в новом сезоне, «Вулверхэмптон» потерпел первое поражение при одной победе над «Шеффилдом» (2:0).

В следующем туре «Ман Сити» сыграет дома с «Лестером», а «Вулвз» отправятся в гости к «Вест Хэму». Обе встречи пройдут 27 сентября.

Чемпионат Англии
2-й тур

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити» – 1:3 (0:2)
Голы: Хименес, 78 – Де Брюйне, 20, с пенальти. Фоден, 32. Жезус, 90+5.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Коуди, Сайсс, Боли, Марсал (Винагре, 8), Моутинью (Дендонкер, 78), Невеш, Траоре, Нету (Сильва, 78), Поденсе, Хименес.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Менди, Аке, Стоунз, Уокер, Фернандиньо, Родри, Стерлинг (Торрес, 82), Фоден, Де Брюйне, Жезус.

Предупреждения: Жезус, 35. Менди, 35. Родри, 86.

источник: «Советский спорт»
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