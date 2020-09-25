Команда Виктора Булатова примет «Рязань»

Футболисты «Красного», возглавляемые бывшим полузащитником московского «Спартака» Виктором Булатовым, в субботу в домашнем матче восьмого тура ПФЛ примут «Рязань». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

После семи туров в активе «горожан» было 13 очков, а у смоленских «волков» было 7 очков. Команда занимали четвертое и 12-е места соответственно в турнирной таблице группы №3. Лидировал «Химик-Арсенал» из Новомосковска, имеющий 15 очков.

На последнем домашнем матче «Красного» в Смоленске против «Сатурна» (1:1) разгорелся скандал. Ректор СГАФКСТ Георгий Грец запретил смоленским любителям футбола присутствовать на этой игре, а фанаты из Раменского на игре присутствовали. Ректор вуза сослался на параллельно проходящий по соседству детский турнир «Золотая шайба» и попытался свести к минимуму угрозу заражения коронавирусом юных хоккеистов. Впрочем, ледовая арена и футбольный стадион СГАФКСТ находятся обособленно. Чтобы исключить возможность попадания на ледовую арену любителей футбола, можно было поставить между ними дополнительно одного-двух охранников.