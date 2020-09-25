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25 сентября 06:30
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Селюк: Думали, что проигрыш «Динамо» в Лиге Европы – это дно, но «Ростов» выступил еще хуже

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражения российских команд в квалификационном раунде Лиги Европы.

Напомним, что вчера «Ростов» на своем поле уступил «Маккаби» (1:2), а еще раньше московское «Динамо» в гостях не смог обыграть тбилисский «Локомотив» (1:2).

– Думали, что проигрыш «Динамо» – это дно. Но «Ростов» выступил еще хуже, учитывая, что играл дома. Если спросить, за сколько можно приобрести любого игрока ростовчан, цена будет запредельной. А на самом деле – пшик, мыльный пузырь. Пора убирать лимит, – написал Селюк на своей странице в Twitter.

Таким образом, в еврокубках сезона-2020/21 осталось лишь четыре представителя РПЛ – «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» (все три – Лига чемпионов) и ЦСКА (Лига Европы).

источник: «Советский спорт»
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