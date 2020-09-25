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25 сентября 06:45
автор: Владислав Корегин

«Интер» рассматривает защитника «Шальке» Кабака в качестве замены Шкриньяру

Центральный защитник «Шальке» Озан Кабак может оказаться этой осенью в «Интере».

Как сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, руководство итальянской команды находится в поисках возможной замены Милану Шкриньяру, который находится в шаге от перехода в «Тоттенхэм» за 50-60 миллионов евро.

Отмечаетcя, что помимо турецкого футболиста, «нерадзурри» заинтересованы в подписании Маттео Дармиана («Парма»).

Кабак перешел в «Шальке» в июле прошлого года из «Штуттгарта» за 15 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. В общей сложности 20-летний игрок провел за клуб 29 матчей, забил три гола и отдал один ассист.

В составе сборной Турции защитник отыграл две встречи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 29 миллионов евро.

источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио
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