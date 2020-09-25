Экс-форвард «Арсенала» и «Манчестер Сити» Адебайор может перейти в «Вест Бромвич»

Согласно информации The Sun, «Вест Бромвич» хочет подписать 36-летнего тоголезца в качестве усиления атакующей линии команды.

Адебайор находится в статусе свободного агента с июля этого года после ухода из парагвайской «Олимпии».

В своей карьере он играл за такие команды, как «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Тоттенхэм» и «Монако». На его счету 591 матч, в которых он забил 205 голов и отдал 67 ассистов. В составе сборной Того он отличился 29 раз в 66 матчах.

Напомним, что после первых двух туров Английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, потерпев два поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 2-8.