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25 сентября 14:52
автор: Артур Гичунцев

В Италии сообщили, что «Спартак» предложил пять млн евро за Хюсая

Албанец выступает в серии А с 2009 года.

Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай может перебраться в чемпионат России.

Как сообщает Arenanapoli, 26-летний футболист получил предложение от «Спартака», который предложил ему контракт с зарплатой в два млн евро за сезон.

Также сообщается, что красно-белые уже провели переговоры с руководством «Наполи». По данным источника, «Спартак» готов заплатить за игрока пять млн евро.

Напомним, Хюсай выступает за итальянцев с 2015 года. В минувшем сезоне серии А он провел 20 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.

источник: «Советский спорт»
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