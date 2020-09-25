Балахнин – после вылета «Ростова» из Лиги Европы: Все сваливать на уровень не надо, это глупо

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался после поражения донского клуба в матче квалификации Лиги Европы с израильским «Маккаби» (1:2).

«Такой уровень у нас давно, но почему-то об этом заговорили только сейчас. Но даже при таком уровне дома нужно обыгрывать подобных соперников. Все сваливать на уровень ни в коем случае не надо, это глупо. Что теперь, всем проигрывать?

При этом я считаю, что тот же «Ростов» – неплохая команда. Но наш футбол находится на таком уровне уже давно. В прошлом сезоне, например, мы лишились еврокубковой весны. В плей-офф не вышла ни одна команда. Когда такое было? Поэтому все было видно, все прослеживалось», – цитирует специалиста Sportbox.ru.