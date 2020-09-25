Жоаозиньо – о матче с «Краснодаром»: Ничего личного, надеюсь, «Сочи» победит

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался перед матчем против «Краснодара» в девятом туре РПЛ.

«Мы не знаем, какой у них состав будет, будут ли изменения. Узнаем в день игры.

У меня нет ничего личного против «Краснодара». Да, я долго играл за эту команду, но уже ушел оттуда. Может быть, это будет чуть-чуть особенная игра для меня, но нет такого, что я должен что-то показать. Я все уже доказал, все знают меня. Надеюсь, «Сочи» сыграет хорошо и победит», – сказал футболист клубной пресс-службе.

Напомним, встреча состоится 26 сентября и пройдет на домашней арене черноморского клуба. Матч стартует в 20.00 мск.