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25 сентября 17:39
автор: Артур Гичунцев

Глушенков перенес операцию в Риме (фото)

Футболист получил травму на тренировке.

Хавбек «Спартака» Максим Глушенков перенес операцию по восстановлению крестообразных связок колена.

Как сообщает пресс-служба москвичей, через несколько дней игрок приступит к восстановлению, а расположение команды вернется через две недели.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». В «Спартак» он перешел в 2019 году.

В текущем сезоне 21-летний игрок принял участие в пяти матчах и не отметился голевыми действиями на поле.

источник: ФК «Спартак»
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