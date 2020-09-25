Глушенков перенес операцию в Риме (фото)

Хавбек «Спартака» Максим Глушенков перенес операцию по восстановлению крестообразных связок колена.

Как сообщает пресс-служба москвичей, через несколько дней игрок приступит к восстановлению, а расположение команды вернется через две недели.

Сегодня в Риме Максиму Глушенкову проведена операция по восстановлению крестообразных связок 🙏🏻



Через несколько дней наш боец уже приступит к восстановлению. В расположение «Спартака» Глушенков вернётся через пару недель.



Ждём на поле, Макс! ❤️ pic.twitter.com/Z91Odzwmif — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 25, 2020

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». В «Спартак» он перешел в 2019 году.