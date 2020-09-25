«Ротор» получил разрешение на проведение матча девятого тура РПЛ против «Рубина»

Волгоградский «Ротор» получил разрешение на проведение матча девятого тура чемпионата России против «Рубина».

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», - говорится в сообщении пресс-службы Лиги.

❗ «Ротор» получил разрешение на проведение матча с «Рубином»



Оперштаб РПЛ – о матче 9-го тура #ТинькоффРПЛ между «Ротором» и «Рубином» ⬇#РоторРубинhttps://t.co/YbjijSqTNQ — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 25, 2020

Напомним, из-за вспышки коронавируса «Ротор» не смог принять участие в матчах РПЛ против «Краснодара» и «Ростова», а также Кубка страны против ставропольского «Динамо».