Переход Манджукича в «Локомотив» может сорваться из-за курса евро

Переход нападающего Марио Манджукича в «Локомотив» находится под угрозой срыва.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.

«Трансфер Марио Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва.

В завершающей стадии переговоров Василий Кикнадзе предложил Манджукичу и агенту зафиксировать в контракте курс евро — на уровне от 75 до 80 рублей. В моменте курс приближается к 91 рублю за евро. Ход руководства «Локо» поверг в шок сторону Марио. С фиксацией курса они категорически не согласны — что с ним творится в России в сентябре, они прекрасно видят.

Похоже, это превращается в серьезную проблему на пути к подписанию Манджукича», — написал Арустамян.