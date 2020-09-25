«Ротору» присуждено техническое поражение в матче Кубка России против «Динамо» (Ставрополь)

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Ротору» техническое поражение со счетом 0:3 в матче Кубка России против ставропольского «Динамо».

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, вспышка коронавируса в волгоградском клубе была выявлена 12 сентября. По этой причине «Ротор» не смог принять участие в матчах РПЛ против «Краснодара» и «Ростова». В обеих встречах команде были засчитаны технические поражения.

Ранее сегодня стало известно, что «Ротор» получил разрешение на проведение матча девятого тура чемпионата России против «Рубина». Игра состоится 27 сентября.