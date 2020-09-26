Мацей Рыбус: Влашич - лидер ЦСКА. Важно не дать ему показать свои лучшие качества

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился ожиданиями от предстоящего дерби против ЦСКА.

«В хорошей форме Влашич, он лидер команды. Важно, чтобы мы не дали ему показать свои лучше качества. Это уже работа наших опорников, центральных защитников, всей линии обороны. Но у ЦСКА вся команда в хорошей форме, не только Влашич и Фернандес», - цитирует поляка пресс-служба железнодорожников.

После восьми проведенных матчей ЦСКА набрал 16 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, на одно очко отставая от лидирующих «Спартака» и «Зенита».

Железнодорожники - восьмые (12).

Матч ЦСКА - «Локомотив» состоится 27 сентября, начало - в 19:00 мск.