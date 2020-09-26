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26 сентября 01:10
автор: Юрий Нечаев

Нападающий «Манчестер Сити» Жезус пропустит месяц из-за травмы

Форвард не поможет сборной Бразилии в отборочных матчах ЧМ-2022.

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус пропустит около одного месяца из-за травмы.

ESPN сообщает, что форвард получил повреждение в матче второго тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (3:1).

Таким образом, Жезус пропустит матчи сборной Бразилии в отборочном турнире чемпионата мира-2022 против команд Боливии (9 октября) и Перу (13 октября).

Напомним, в игре против «Вулверхэмптона» нападающий отметился забитым голом, а в прошлом сезоне на его счету 23 мяча в 53 играх.

источник: ESPN
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