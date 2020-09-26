Юрген Клопп: Я могу сказать много положительных слов об «Арсенале»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о лондонском «Арсенале», с которым его команды сыграет в третьем туре чемпионата Англии.

«Арсенал» здорово обороняется. Все игроки участвуют в защите. Помимо этого, они обладают скоростными футболистами, поэтому их контратаки могут доставить проблем. Я могу сказать много положительных слов об «Арсенале»», - цитирует Клоппа пресс-служба «мерсисайдцев».

Напомним, обе команды не потеряли очков в новом сезоне, одержав по две победы в двух матчах.

Встреча третьего тура чемпионата Англии «Ливерпуль» - «Арсенал» состоится 28 сентября.