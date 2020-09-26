Зинедин Зидан: «Барселона» будет бороться за все трофеи. Я в этом уверен

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о текущем положении «Барселоны».

«Не могу рассуждать о проблемах каталонцев, поскольку ничего об этом не знаю. Это раз. Два – я уважаю «Барсу», поэтому мне не хочется говорить в подобном ключе.

Впрочем, у команды отличный состав. Я уверен, что она будет бороться за все трофеи», – цитирует француза AS.

Напомним, в это трансферное окно «Барселона» приобрела полузащитника Миралема Пьянича. В то же время команду покинули форвард Луис Суарес, хавбек Артуро Видаль и защитник Нельсон Семеду.